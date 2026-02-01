Наступний раунд переговорів з росіянами запланований на 4 та 5 лютого.

Про це сьогодні, 1 лютого, повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає Інше ТВ.

«Щойно була доповідь нашої переговорної команди. Визначено дати наступних тристоронніх зустрічей: 4 та 5 лютого в Абу-Дабі. Україна готова до предметної розмови, і ми зацікавлені в тому, щоб результат наблизив нас до реального й достойного закінчення війни. Дякую всім, хто допомагає!», – йдеться в повідомленні очільника української держави.

Як повідомляло Інше ТВ, У путіна закінчується час для укладання мирної угоди через проблеми з фінансуванням війни – Вloomberg