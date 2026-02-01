Президент володимир путін стикається з проблемою скорочення термінів для досягнення мирної угоди в Україні, оскільки росія бореться з розширенням бюджетного дефіциту для фінансування війни.

Про це пише Вloomberg, передає Інше ТВ.

Згідно з інформацією осіб, обізнаних у цьому питанні, представник кремля кирило дмитрієв має провести переговори з американськими чиновниками в Маямі в суботу, а російські чиновники стурбовані тим, що бюджетні витрати цього року знову перевищать заплановані рівні, якщо будуть потрібні додаткові видатки на війну. Вони намагаються знайти нові джерела доходу в розмірі 1,2 трлн рублів (16 млрд доларів), щоб збалансувати ключовий бюджетний показник.

Це еквівалентно додатковим 0,5% валового внутрішнього продукту понад запланований дефіцит на цей рік у розмірі 1,6% ВВП, на тлі зниження доходів від продажу енергоносіїв і впливу несподівано сильного рубля, зазначають вони.

Економічне напруження зростає, оскільки представники росії та США шукають шляхи припинення повномасштабного вторгнення 2022 року. Проте путін не виявляє жодних ознак готовності відмовитися від максималістських вимог щодо території на сході України, навіть попри те, що американські та українські чиновники висловлюють оптимізм щодо прогресу в переговорах про припинення найбільшого конфлікту в Європі з часів Другої світової війни.

За словами обізнаних осіб, москва бачить мало шансів на прорив у мирних переговорах. Вони зазначили, що, хоча російська та українська військові делегації уточнюють технічні деталі, пов’язані з реалізацією будь-якого потенційного перемир’я, суперечки щодо території вимагають політичних рішень на рівні керівництва.

Територіальне питання є «єдиним питанням, яке залишається невирішеним», заявив у середу в Вашингтоні держсекретар США Марко Рубіо перед сенаторами. «Це все ще міст, який ми не перейшли».

Політичний календар США також може стати фактором для кремля, оскільки президент Дональд Трамп все більше зосереджується на проміжних виборах до Конгресу в листопаді, вважає Олександр Габуєв, директор Берлінського центру «Карнегі Росія-Євразія».

«Умови, які Трамп пропонує для закінчення війни, є найкращими для путіна за всі чотири роки, – сказав він. – Малоймовірно, що такі пропозиції будуть пропонуватися нескінченно, і якщо Трамп втратить контроль над нижньою палатою, що є ймовірним, то це зможе завадити будь-яким його планам».

Бюджетне становище росії може ще більше погіршитися, оскільки санкції США змушують нафтовиробників знижувати і без того слабкі ціни на нафту. Бюджет на 2026 рік передбачає доходи від нафти і газу в розмірі 8,9 трлн рублів при ціні на нафту марки Urals 59 доларів за барель і курсі 92,2 рубля за долар.

Наразі нафта марки Urals торгується по 55 доларів за барель, а курс рубля становить близько 75 рублів за долар. Якщо ці рівні збережуться, доходи від нафти і газу становитимуть 6,75 трлн рублів, що, за розрахунками Bloomberg, призведе до дефіциту в розмірі майже 2,2 трлн рублів.

Звичайно, запланований дефіцит бюджету росії в цьому році є низьким за міжнародними стандартами. Проте російський уряд різко переглянув свій цільовий показник дефіциту в минулому році з 0,5% до 2,6% ВВП і був змушений різко скоротити видатки в грудні, щоб досягти цієї мети. Він заповнив дефіцит видатків, випустивши рекордний обсяг дедалі дорожчих боргових зобов’язань у формі облігацій ОФЗ.

Путін хоче, щоб Україна відмовилася від контролю над східним Донбасом, що включає Донецьку та Луганську області, в рамках того, що росія називає «домовленостями Анкориджа», досягнутими на його серпневому саміті з Трампом на Алясці. Бойові дії будуть заморожені вздовж нинішніх ліній зіткнення в південних регіонах Херсона та Запоріжжя.

Кремль вважає це поступкою путіна, який претендує на всі чотири регіони України, за словами людей, обізнаних із ситуацією. І це навіть попри те, що його війська ніколи повністю не окупували ці території.

Україна відхиляє вимоги вивести свої війська з сильно укріплених районів східного Донецька, які російські війська не змогли завоювати в боях, що тривають з 2014 року, якщо Путін не виведе свої війська в рівній мірі. Пропозиції США передбачають перетворення неокупованої території на демілітаризовану або вільну економічну зону під спеціальним управлінням.

Існує «загальна згода» щодо післявоєнних гарантій безпеки для України, заявив Рубіо на слуханнях Комітету з міжнародних відносин Сенату США. «Ці гарантії безпеки в основному передбачають розгортання невеликого контингенту європейських військ, переважно французьких і британських, а також підтримку з боку США, – сказав він. – Але насправді гарантією безпеки є підтримка з боку США».

Помічник путіна з питань зовнішньої політики юрій ушаков заявив журналістам у четвер, що ці гарантії не були узгоджені з росією. Хоча територія є головним питанням, є й інші невирішені питання, сказав він.

Попередній раунд переговорів в Абу-Дабі був конструктивним і зосереджувався на таких питаннях, як, зокрема, впровадження перемир’я, якщо його вдасться узгодити, за словами осіб, обізнаних із ситуацією. Військові чиновники планують продовжити ці переговори, хоча оптимізму щодо перемир’я без прогресу в територіальному питанні мало, зазначають ці особи, які просять не називати їхніх імен, оскільки вони обговорюють приватні питання.

Путін зустрівся з президентом ОАЕ шейхом Мохамедом бін Заїдом Аль Нахаяном у Кремлі в четвер і подякував йому за організацію переговорів.

Посланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер, зять Трампа, взяли участь у цих переговорах після того, як прилетіли до Абу-Дабі з москви, де провели майже чотири години переговорів з Путіним.

Європа не бере участі в переговорах у Маямі і, за словами європейського дипломата, має мало інформації про те, чи відбулися якісь зміни в позиції росії.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефул під час візиту до Латвії цього тижня висловив песимістичну оцінку, критикуючи «уперте наполягання росії на вирішальному територіальному питанні».

«Якщо тут не буде гнучкості, я побоююся, що переговори можуть затягнутися надовго або взагалі не бути успішними», – сказав він.

