Дослідницька група університету Берна довела, що колись на червоній планеті існував великий океан.

Міжнародна дослідницька група під керівництвом вчених Бернського університету виявила на знімках, зроблених марсіанськими орбітальними зондами, геологічні структури, що нагадують річкові дельти.

Про це повідомляється у підсумковій статті, опублікованій у науковому журналі npj Space Exploration, пише SWI.

“Структури, які нам вдалося ідентифікувати на зображеннях, однозначно є гирлом річки, що впадала в океан”, – йдеться в повідомленні Бернського університету, автори якого посилаються керівника цього проекту Фріца Шлунеггера. Сьогодні колишні дельтові структури вкриті сформованими вітром дюнами (еоловими дюнами), проте їхня вихідна форма, за словами дослідників, як і раніше, добре помітна.

Всі виявлені дельтові структури розташовані на подібній висоті. Це дозволило команді реконструювати тодішній рівень моря та берегову лінію. Результати показують, що океан був як мінімум не менший за Північний Льодовитий океан і простягався північною півкулею планети. За словами авторів, минулі дослідження також вказували на океан, але вони спиралися на менш точні дані чи непрямі аргументи; нова реконструкція, навпаки, ґрунтується на однозначних ознаках.

Дослідження датує максимальний рівень води на Марсі часом близько трьох мільярдів років тому. За словами вчених, це відкриття підтверджує, що в давнину на Марсі могли існувати умови, сприятливі для виникнення життя. “Ми знаємо сьогодні Марс як суху червону планету. Однак наші результати показують, що в минулому він теж був „блакитною планетою“», — наводить Бернський університет слова учасника проекту Ігнаціуса Аргадестьї.

Це, додають дослідники, також показує, наскільки цінною є вода на нашій планеті — і що вона теж може зникнути.

