Міністр оборони України Михайло Федоров зустрівся зі Старшим представником НАТО в Україні Патріком Тернером та генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом – командувачем Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України та командувачем Групи сприяння безпеці України (NSATU/SAG-U).

Про це повідомляє Міноборони України, передає Інше ТВ.

Михайло Федоров подякував НАТО за послідовну підтримку та ефективну координацію критично важливої оборонної допомоги, зокрема в межах ініціативи PURL, через яку Україна отримує необхідні боєприпаси для протиповітряної оборони. Ключовий пріоритет зараз — захист неба, і для цього Україна трансформує систему «малої» ППО.

Сторони узгодили ключові пріоритети співпраці — посилення ППО, розвиток Patriot, F-16 і HIMARS, а також спільну роботу над технологічною перевагою.

Україна ділиться з партнерами унікальним бойовим досвідом, реальними даними з поля бою та технологічними рішеннями, які вже працюють, додав очільник Міноборони.

Окремий трек — координація формату «Рамштайн» разом із Німеччиною та Великою Британією — щоб прискорити ухвалення рішень і постачання необхідної допомоги для України.

Як повідомляло Інше ТВ, Стало відомо, коли буде наступний «Рамштайн»