Як повідомляло Інше ТВ, 29 січня 2026 року Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич представив колективу КП «Миколаївпастранс» нового директора Дмитра Даніленка.

Окрім того, що він не місцевий, з Маріуполя (у Миколаєві вже гірко жартують щодо призначення на різні посади маріупольців – директор КП «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай, директор Департаменту ЖКГ Дмитро Бездольний, новий гендиректор МКП «Миколаївводоканал» Геннадій Ізюмов, – прим.Інше ТВ), є більш серйозні зауваження.

Про них поінформував депутат Миколаївської міськради, член промерської фракції Андрій Єрмолаєв, передає Інше ТВ.

«Схоже, в Миколаєві з кадрами зовсім біда, або ніхто з мером Сєнкевичем вже працювати не хоче, і йому доводиться призначати “варягів” на посади керівників. Але призначити фігуранта сайту “Миротворець” на посаду керівника комунального підприємства – це вже перебір.

Тож знайомтеся, Даніленко Дмитро Володимирович – призначений Сєнкевичем керівник КП “МИКОЛАЇВПАСТРАНС”. Любитель “полка побьеды” та фігурант сайту “Миротворець”. А також його дружина, любитель соціальних мереж “Однокласники” та “Вконтакте”, яка підписана на паблік ВК “сводки от ополчения новороссии”.

Ну і питання – це вже дно чи ще ні?», – задається питанням депутат.