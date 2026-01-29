Наглядова рада МКП «Миколаївводоканал» за результатами відкритого конкурсного відбору ухвалила рішення про призначення Геннадія Ізюмова на посаду генерального директора підприємства.

Про це йдеться в пресрелізі МКП «Миколаївводоканал», передає Інше ТВ.

«Це призначення є важливим кроком у впровадженні сучасних принципів корпоративного управління в Україні, адже вперше керівника комунального підприємства було обрано Наглядовою радою в межах її повноважень, із чітким розподілом ролей між власником, наглядом і виконавчим менеджментом.» – зазначила Голова Наглядової ради Ганна Монтавон.

Відбір кандидата відбувався у кілька етапів відповідно до принципів сучасного корпоративного управління, з фокусом на професійний досвід, управлінські компетенції та спроможність реалізувати трансформаційні зміни в умовах післявоєнного відновлення та обмежених ресурсів.

Геннадій Ізюмов має багаторічний досвід управління великими інфраструктурними об’єктами та комунальними підприємствами, зокрема у сфері водопостачання та водовідведення. Раніше він очолював комунальне підприємство водопостачання та водовідведення м. Маріуполь, де реалізовував проєкти зі зниження втрат води, впровадження цифрових інструментів управління, підвищення фінансової дисципліни та співпраці з міжнародними партнерами.

Під час конкурсного відбору кандидат представив план дій на перші 100 днів, який передбачає:

• первинну діагностику фінансового, технічного та організаційного стану підприємства;

• стабілізацію ключових операційних процесів;

• посилення управлінської дисципліни та внутрішніх процедур;

• посилення системної взаємодії з Наглядою радою, колективом підприємства, міською владою та міжнародними партнерами;

• підготовку основи для реалізації середньострокової стратегії розвитку підприємства.

Наглядова рада розглядає призначення нового Генерального директора як важливий етап у побудові професійної, прозорої та стійкої моделі управління підприємством, що дозволить вивести його з поточної кризи. Очікується, що нове керівництво зосередиться на підвищенні ефективності роботи «Миколаївводоканалу», покращенні якості послуг та відновленні довіри громади.

Наглядова рада продовжить здійснювати стратегічний нагляд за діяльністю підприємства та підтримуватиме менеджмент у впровадженні необхідних змін.

Як повідомляло Інше ТВ, На посаду гендиректора МКП «Миколаївводоканал» претендували 19 кандидатів.

15 жовтня 2025 року помер гендиректор МКП «Миколаївводоканал» Борис Дуденко.