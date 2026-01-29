Згідно з прийнятими на початку грудня 2025 року Законами України № 4698-ІХ та № 4710-ІХ, термін дії податкової пільги за кодом «245» згідно з Класифікатором звільнень від сплати митних платежів при ввезенні товарів на митну територію України продовжено до 1 січня 2029 року, пише ЛБ.

Законодавчі зміни передбачають, що скористатися правом ввезення без сплати митних платежів можуть як підприємства, так і громадяни.

Пільговий режим поширюється на товари, що безпосередньо ввозяться, а також на ті, що пересилаються на митну територію України.

Дія пільги не поширюється до товарів, які мають походження або ввозяться з країни, визнаної державою-окупантом або державою-агресором щодо України.

Дія пільги охоплює широкий спектр обладнання, критично важливого для генерації та розподілу енергії. Серед іншого, йдеться про:

1) електрогенераторні установки з поршневим двигуном з іскровим запалюванням потужністю понад 7,5 кВ•А, що класифікуються за кодами УКТЗЕД:

– 8502 20 40 90 (від 7,5 кВ•А до 375 кВ•А);

– 8502 20 60 90 (понад 375 кВ•А до 750 кВ•А);

– 8502 20 80 90 (понад 750 кВ•А);

2) вітроенергетичні електрогенераторні установки (код 8502 31 00 00 УКТЗЕД);

3) літій-іонні акумулятори електричні, що класифікуються у товарній підкатегорії 8507 60 00 00 УКТЗЕД. Основні типи літій-іонних акумуляторів:

– літій-кобальтові;

– літій-ферум-фосфатні;

– літій-манган-оксидні;

– літій-нікель-манган-кобальт-оксидні.

Літій-полімерні акумулятори відповідно до вимог УКТЗЕД також класифікуються у товарній підкатегорії 8507 60 00 00, а отже звільняються від оподаткування митними платежами.

При цьому електрогенераторні установки потужністю менше 7,5 кВ•А, а також установки зберігання енергії (включаючи зарядні станції та «павербанки») потужністю менш як 300 Вт не підпадають під дію пільги «245».

Митне оформлення цих товарів здійснюється в загальному порядку, зі сплатою ввізного мита та податку на додану вартість.