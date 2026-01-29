Нападник завдав кілька ударів ножем своєму опоненту у ході сварки, яка виникла під час спільного розпиття алкогольних напоїв. Після чого витягнув товариша з хати і покинув неподалік у балці. Потерпілий від отриманих травм помер у кареті швидкої медичної допомоги, а зловмисника поліцейські затримали у процесуальному порядку. За вчинене йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Про це пише відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Подія сталась ввечері 28 січня. До поліції надійшло повідомлення від 35-річного жителя Ольшанської громади про те, що його син виявив у балці біля села пораненого чоловіка.

На місце прибули поліцейські слідчо-оперативної групи та оперативники відділення поліції № 5 Миколаївського райуправління та медики. На жаль, чоловік помер у кареті швидкої медичної допомоги. Потерпілим виявився 35-річний чоловік.

У ході оперативних заходів поліцейські за підтримки аналітиків управління кримінального аналізу обласного главку поліції встановили, що напередодні потерпілий вживав спиртні напої із 30-річним господарем будинку. Під час застілля між чоловіками виник словесний конфлікт, у ході якого зловмисник схопив ножа та кілька разів наніс удари по стегну гостю. Після чого витягнув його з хати і покинув неподалік у балці.

Знаряддя злочину – ніж, правоохоронці вилучили та направили його на дослідження.

Слідчі поліції затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального керівництва прокуратури оголосили йому про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.