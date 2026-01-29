Франція заявила про намір посилювати тиск на росію, зокрема шляхом підготовки нових санкцій на європейському рівні. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон у соцмережі “Х”, передає УНН.

Президент Франції засудив агресію рф проти України, зокрема й напад на пасажирський поїзд у Харківській області.

Я щойно розмовляв з президентом Володимиром Зеленським. Вчорашній напад на пасажирський поїзд у Харківській області є неприйнятним. Франція найрішучіше засуджує російські удари по цивільному населенню та енергетичній інфраструктурі- наголосив президент Франції.

Також, він заявив, що Франція підтримуватиме Україну стільки, скільки це буде необхідно.

Зіткнувшись із цією надзвичайною ситуацією, ми вживаємо заходів. Після зустрічі G7+, яку співголовувала Франція, до України будуть направлені генератори, щоб допомогти населенню пережити зиму. Позиція Франції чітка: ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде необхідно, щоб вона могла захистити себе та перешкодити агресивній війні, яку розв’язує росія.Україна також може розраховувати на Францію в рамках Коаліції бажаючих. Ми продовжуємо працювати над створенням умов для справедливого та міцного миру, який гарантує безпеку України та Європи- підкреслив Макрон.

Франція також підтвердила намір посилювати тиск на росію та працювати над новими санкціями на європейському рівні.

Ми розглянули переговори, що розпочалися минулого тижня в Абу-Дабі. Ми погодилися, що європейці повинні бути повноцінно залучені до обговорень, які їх стосуються. Франція, як і раніше, рішуче налаштована посилювати тиск на росію, доки вона відмовлятиметься укладати мир. Ми працюємо над новими санкціями на європейському рівні та продовжуватимемо наші зусилля щодо припинення діяльності тіньового флоту – заявив Макрон.