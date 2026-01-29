У 2025 році росія різко наростила експорт золота до Китаю, на вигляд це – вимушений розпродаж резервів в умовах фінансового тиску.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За рік рф поставила до КНР 25,3 тонни золота – у дев’ять разів більше, ніж у 2024 році. У грошовому вимірі експорт зріс до 3,29 млрд дол. США проти лише 223 млн дол. роком раніше, що підкреслює масштаб і нетиповість операцій.

Постачання мали нерівномірний і ситуативний характер. Основні обсяги припали на два періоди – лютий–березень та жовтень–грудень, що свідчить про нестабільний експортний графік. Пікове навантаження зафіксовано в грудні, коли росія відвантажила 10 тонн золота на суму 1,35 млрд дол. США – понад 40% річного обсягу. Така концентрація наприкінці року свідчить про використання золота як інструмента термінового залучення коштів. Експорт здійснювався переважно у формі золотих злитків, що спрощує швидку монетизацію активів.

Зростання експорту відбулося паралельно зі стрімким скороченням внутрішніх золотих резервів рф. Станом на 1 січня 2026 року у фонді національного добробуту на рахунках у центральному банку рф зберігалося лише 160,2 тонни золота, тоді як у травні 2022 року цей показник становив 554,9 тонни. Така динаміка свідчить про системне виснаження резервів.

Санкційний тиск і втрата доступу до західної торговельної інфраструктури змусили росію переорієнтувати золоті потоки на Азію, передусім на Китай, фактично залишивши москві обмежене коло покупців. Водночас різке нарощування експорту до КНР має вигляд короткострокового фінансового маневру, спрямованого на латання бюджетних розривів, зокрема наприкінці фінансового року, ціною скорочення стратегічних резервів.

