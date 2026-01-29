Міністерство освіти і науки України затвердило наказ про проведення у 2026 році вступних випробувань, яким визначено перелік предметів, предметних тестів і дат тестування, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО), пише Iнтерфакс.

“Міністерство освіти і науки України затвердило наказ про проведення у 2026 році вступних випробувань. Ним визначено перелік предметів національного мультипредметного тесту (НМТ) і предметних тестів єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ), а також терміни проведення вступних випробувань для вступу на бакалаврський, магістерський та аспірантський рівні вищої освіти. Усі тестування відбуватимуться у форматі комп’ютерного тестування”, – йдеться в повідомленні УЦОЯО.

Зокрема, для вступу для здобуття ступеня бакалавра абітурієнти мають пройти НМТ, який у 2026 році цей іспит буде проведено в межах основної (з 20 травня до 25 червня) та додаткової (протягом 17—24 липня) сесій.

Зазначається, що НМТ складатиметься із двох блоків: основного, до якого увійдуть три обов’язкові навчальні предмети, і додатковий, що міститиме завдання з одного навчального предмета на вибір. Обов’язкові навчальні предмети — українська мова, математика та історія України, на вибір — українська література, іноземна мова (англійська, іспанська, німецька, французька), біологія, фізика, хімія та географія.

Кожен учасник НМТ проходитиме тестування в один день у два етапи. Під час першого етапу, який триватиме 120 хвилин, потрібно буде виконати завдання з української мови та математики, а під час другого, теж тривалістю 120 хвилин, — з історії України та навчального предмета на вибір, вказаного під час реєстрації для участі в НМТ. Між етапами буде 20-хвилинна перерва.

Зазначається, що охочі вступити до магістратури вже традиційно складатимуть єдиний вступний іспит (ЄВІ) та проходитимуть ЄФВВ у межах основної сесії з 26 червня до 14 липня й додаткової з 3 до 21 серпня.

У Центрі додали, що цьогоріч розширено перелік предметних тестів ЄФВВ: до вже наявних у попередні роки десяти (з економіки та міжнародної економіки, інформаційних технологій, історії мистецтва, мовознавства, обліку та фінансів, педагогіки та психології, політології та міжнародних відносин, права та міжнародного права, психології та соціології, управління та адміністрування), буде додано предметний тест з біоетики.

Згідно з графіком, майбутні аспіранти складатимуть ЄВІ та проходитимуть єдине вступне випробування з методології наукових досліджень (ЄВВ) протягом 14—29 липня у межах основної сесії та 24—28 серпня у межах додаткової.

Як повідомлялося, 3 грудня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, який визначає формат та правила здачі національного мультипредметного тесту (НМТ) та вступної кампанії 2026 року. Зокрема, НМТ у 2026 році буде проходити за минулорічною моделлю: в один день із можливістю додаткових сесій; перелік предметів НМТзалишається незмінним – вступники складатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література; усі результати НМТ, починаючи з 2023 року, залишаються чинними й можуть бути використані під час вступу у 2026 році. Також, як і попередні роки, вступники не складатимуть державну підсумкову атестацію (ДПА), а також ДПА не передбачено і на інших рівнях освіти.