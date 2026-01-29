Правоохоронці затримали 46-річного мешканця Вознесенська у процесуальному порядку одразу після збуту двох гранат.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

Викрили зловмисника слідчі та оперуповноважені Вознесенського районного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури.

У ході реалізації оперативної інформації та після проведення необхідних заходів правоохоронці затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України одразу після збуту боєприпасів.

На місці події поліцейські вилучили дві гранати та грошові кошти, які ділок отримав від продажу.

Вилучені вибухонебезпечні предмети направили на проведення експертних досліджень.

Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Нині вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.

Як повідомляло Інше ТВ, Продав гранати та набої – у Миколаєві затримали чоловіка (ФОТО)