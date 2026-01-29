Світові ціни на золото вперше в історії перевищили рівень у $5500 за трійську унцію. Про це свідчать дані на біржі Comex у четвер, 28 січня, пише Кореспондент.

Так, станом на 10:30 за київським часом котирування квітневих ф’ючерсів на золото на біржі Comex підвищилися майже на 4%, до $5560 за унцію, після того як під час сесії зростала до рекордного рівня $5586 дол. Метал досягав рекордних максимумів протягом дев’яти сесій поспіль.

Як відомо, у понеділок ціна на золото вперше перевищила позначку $5000 і за тиждень зросла більш ніж на 10% завдяки високому попиту на безпечні активи, активним закупівлям центральних банків та ослабленню долара.

“Ціни на золото зростають через попит на безпечні активи через геополітичну ситуацію і навіть політичну ситуацію в США, яка не виглядає дуже добре. Існують побоювання щодо незалежності ФРС. А коли це відбувається, довіра інвесторів до фінансової системи знижується”, – сказала аналітик ANZ Соні Кумарі у коментарі для Reuters.

Інвестори стурбовані незалежністю Федеральної резервної системи США через кримінальне розслідування адміністрації Трампа проти голови ФРС Джерома Павелла, спроб звільнити губернатора ФРС Лізу Кук і майбутнього призначення заміни Павелла в травні.

Золото вже подорожчало на понад 27% цього року, після того як у 2025 році його ціна підскочила на 64%. Аналітики ринку IG вважають, що “через параболічний характер зростання відкат цін на золото не за горами”, хоча очікується, що фундаментальні фактори для його зростання “залишатимуться сприятливими протягом усього 2026 року”.

Водночас спотова ціна на срібло зросла на 1,4% до $118,25 за унцію, а раніше під час сесії вона досягла рекордного рівня в $120,45. Попит з боку інвесторів, які шукають дешевші альтернативи золоту, а також дефіцит пропозиції та імпульсні покупки сприяли зростанню цін на білий метал, який вже подорожчав більш ніж на 60% у 2026 році.

Спотова ціна на платину піднялася на 2,8% до $2770,49 за унцію після досягнення рекордного максимуму в $2918,80 у понеділок, а ціна на паладій зросла на 1,6% до $2107,37.