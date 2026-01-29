Мер Вознесенська Євгеній Величко під час відрядження потрапив у ДТП в Кіровоградській області.

Про це повідомили у Вознесенській міськраді, передає Інше ТВ.

«28 січня 2026 року близько 16:00 під час перебування у службовому відрядженні міський голова Євгеній Величко став учасником трагічної дорожньо-транспортної пригоди на території Голованівського району Кіровоградської області.

За попередньою інформацією, подія сталася внаслідок несприятливих погодних умов. Обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються уповноваженими органами», – мовиться в повідомленні.

Згадування про вчорашнє трагічне ДТП є тільки на сайті ГУ ДСНС України у Кіровоградській області (на сайті поліції Кіровоградської області про це ДТП не повідомляється).

«28 січня о 15:47 до Служби порятунку надійшло повідомлення про необхідність залучення рятувальників до ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди за участі двох легкових автомобілів. Подія сталася на автодорозі біля с. Пушкове Побузької громади Голованівського району.

Прибувши за викликом, рятувальники за допомогою електроінструменту провели деблокування з аварійного автомобіля травмованої жінки 1977 р.н. та передали її медикам. Інший учасник ДТП – чоловік 1986 р.н. – загинув. Його тіло рятувальники деблокували з пошкодженого автомобіля».

Наразі усі обставини події з’ясовують фахівці», – поінформували рятувальники.

