Вчора, 28 січня, приблизно о 21:50 на перетині пр. Центральний та вул. 3-тя Слобідська сталась ДТП за участі Volkswagen Tiguan, під керуванням 30-річного водія, та пішохода, який, попередньо, перетинав проїзну частину в межах пішохідного переходу на заборонений (червоний) сигнал світлофора.

Внаслідок автопригоди 17-річний пішохід із тілесними ушкодженнями був доставлений до медичного закладу.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини ДТП, звернутись за телефонами 095-456-05-08, 102.