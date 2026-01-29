Головне управління ДПС у Миколаївській області повідомляє, що у січні – грудні 2025 року до зведеного бюджету забезпечено екологічного податку у сумі 58,2 млн гривень.

Зокрема до державного бюджету надійшло 35,9 млн грн екологічного податку, до місцевих бюджетів – 22,3 млн гривень.

Слід зазначити, що надходження екологічного податку є основним джерелом фінансування заходів, спрямованих на захист навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Екологічний податок сплачується суб’єктами господарювання за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, у тому числі за викиди двоокису вуглецю, скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти, розміщення та тимчасове зберігання відходів.