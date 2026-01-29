З сьогоднішнього дня обов’язки керівника КП «Миколаївпастранс» виконує Дмитро Даніленко. Сьогодні ж Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич представив його колективу підприємства.

За інформацією мера, Дмитро Володимирович Даніленко має понад 20 років досвіду роботи у транспортній сфері.

«Зауважу, що контракт підписано на пів року. За цей час Дмитро Володимирович має показати конкретний результат і зміни в роботі підприємства. Після цього будемо робити висновки та ухвалювати рішення щодо подальшої співпраці», – зазначив Сєнкевич.

Як повідомляло Інше ТВ, попереднім керівником підприємства був Дмитро Тесленко. Він працював з 16 серпня 2024 року по 26 січня 2026 року і багато чого встиг зробити. Зокрема, вдвічі збільшити кількість водіїв та одиниць транспорту, який працює на маршрутах, запровадити безготівкову оплату проїзду, покращити умови праці для водіїв і персоналу (роздягальні, душові) тощо. Також за часів його керівництва КП «Миколаївпастранс» активно підтримувало ЗСУ і важливі соціальні ініціативи.