Президент Дональд Трамп та його база MAGA, відома своєю неприязню до участі США у закордонних війнах, підтримала агресивне використання адміністрацією військової сили за кордоном і рішуче підтримає ще більше.

Новий опитування POLITICO показує, що 65 відсотків виборців Трампа підтримують те, щоб США вжили військових дій проти принаймні однієї з кількох потенційних країн-цілей, включно з Іраном, Гренландією, Кубою, Колумбією, Китаєм та Мексикою.

І одна країна виділяється: Іран. Близько 50 відсотків виборців Трампа підтримали військове втручання в цю країну — найбільше серед усіх іноземних цілей. Ця цифра зросла до 61 відсотка серед респондентів, які описують себе як «республіканців MAGA» та прихильників Трампа.

Дані опитування чітко показують політичний рух, який адаптує свої погляди «Америка передусім» до врахування масштабного використання Трампом американської військової могутності — від організації захоплення лідера Венесуели до бомбардувань ядерних об’єктів Ірану.

Останні погрози Трампа проти Тегерана лише підкреслюють зсув у Республіканській партії. У середу президент написав на Truth Social, що «масивна армада» прямує до Ірану, щоб «швидко виконати свою місію зі швидкістю та силою», якщо Тегеран не погодиться на ядерні переговори. Нова атака буде «набагато гіршою», ніж літні удари по ядерних об’єктах, попередив він.

Хоча Трамп під час кампанії виступав проти «нескінченних війн» і обіцяв зосередитися на внутрішніх справах, його зсув до інтервенціонізму не розлютив його прихильників — навпаки, він отримує тверду підтримку від бази MAGA.

«Якщо ви вірите в теорію Трампа, що наша мета — зробити все можливе, щоб захистити американців, і це включає усунення поганих людей у певних місцях, то це й є Америка передусім», — сказала Емі Волтер, головна редакторка Cook Political Report.

Але вона зазначила, що лоялісти Трампа, схоже, проводять відмінність між військовими діями проти інших країн і довгостроковими зусиллями з націєбудівництва, подібними до війн в Іраку та Афганістані.

«Якщо він завтра скаже, що ми відправимо війська на Близький Схід або поставимо чоботи на землю у Венесуелі, це те, що може розколоти коаліцію».

Демократи більш песимістично ставляться до закордонних планів. Лише 18 відсотків виборців, які підтримували колишнього віцепрезидента Камалу Гарріс на останніх президентських виборах, підтримали військові дії США проти Ірану, згідно з опитуванням, проведеним Public First.

Але не всі потенційні цілі Трампа привабливі для республіканських виборців.

Підтримка застосування сили проти Гренландії — цілі, яку Трамп інколи пропонував придбати Сполученими Штатами за допомогою військової сили, — значно нижча. Лише 21 відсоток виборців Трампа 2024 року та 26 відсотків тих, хто ідентифікує себе як «республіканці MAGA», підтримали цю ідею. (Опитування проводилося 16–19 січня, після того, як Трамп суттєво посилив свою риторику щодо Гренландії, але до того, як він 21 січня у промові в Давосі, Швейцарія, заявив, що знімає з розгляду військові дії.)

Тим не менш, це означає, що понад один із чотирьох найпалкіших прихильників Трампа заохочував би його потенційно атакувати союзника по НАТО, щоб досягти того, що він вважає стратегічними потребами Америки. Після публічного флірту з ідеєю вторгнення на арктичний острів Трамп минулого тижня відступив від цих погроз.

Майже третина республіканців підтримує військові дії навіть ближче до дому, оскільки Трамп намагається демонструвати домінування в Західній півкулі.

32 відсотки виборців Трампа підтримали військове втручання в Мексику, 30 відсотків — у Колумбію, а 28 відсотків сказали, що США мають втрутитися військово на Кубі.

Серед тих, хто сам себе описує як «республіканців MAGA», ці показники ще вищі.

Значно менші відсотки виборців Гарріс підтримують військові дії в цих країнах: 11% — у Колумбії та на Кубі, 10% — у Мексиці.

Трамп неодноразово погрожував військовим втручанням США в усіх трьох країнах. У боротьбі з потоком наркотиків через південний кордон США Трамп пропонував бомбардувати картелі в Мексиці та погрожував зміною режиму для усунення президента Колумбії Густаво Петро.

Він також прагне зміни режиму на Кубі, розглядаючи різні тактики для повалення комуністичного уряду країни, включно з повним блокуванням імпорту нафти до країни.

Опитування свідчить, що поза базою лоялістів американці залишаються розділеними щодо фокусу Трампа на зовнішніх справах протягом першого року його повернення до влади. Деякі побоюються, що його акцент на втручанні в Західну півкулю відбувається на шкоду нагальним внутрішнім проблемам.

Приблизно 44 відсотки американців вважають, що Трамп приділяє забагато часу міжнародним справам замість внутрішніх викликів.

Але серед виборців, які підтримали його на виборах 2024 року, 59 відсотків вважають, що він приділяє правильну кількість часу міжнародним питанням, порівняно з лише 26 відсотками, які турбуються про закордонний фокус.

На противагу цьому, 66 відсотків виборців Гарріс висловили занепокоєння щодо закордонного фокусу. Понад половина виборців Гарріс (52 відсотки) виступили проти американської військової операції із захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро; 73 відсотки виборців Трампа підтримали цю акцію.

Партійний розкол щодо зовнішньополітичної стратегії Трампа може підірвати плани демократів зробити це питанням перед проміжними виборами до Конгресу цього року. Волтер зазначила, що з такою твердою підтримкою республіканців демократам може бути важко зрушити електоральну голку, фокусуючись на інтервенціоністській політиці Трампа.