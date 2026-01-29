У середу, 28 січня, відбулося засідання Ради з питань геральдики щодо оновлення символіки Миколаївської області. Під час зустрічі учасники робочої групи обговорили представлені ескізи та визначили подальший порядок роботи над оновленням обласної символіки.

Про це повідомили в Миколаївській обласній раді, передає Інше ТВ.

Наразі опрацьовано чотири ескізні проєкти, підготовлені робочими групами при Миколаївській обласній раді та Миколаївській обласній військовій адміністрації. За підсумками обговорення сформовано пропозиції та зауваження до представлених варіантів, після врахування яких обрані ескізи буде направлено на експертизу до Українського геральдичного товариства.

Заступник голови обласної ради Денис Андрєєв зазначив, що після отримання експертних висновків проєкти обласної символіки представлять територіальним громадам для громадського обговорення.

Як повідомляло Інше ТВ, 17 лютого 2025 року відбулося перше засідання Ради з питань геральдики, яка регулюватиме та координуватиме процес створення та впровадження символіки територіальних громад сіл, селищ, міст і районів Миколаївської області.