Днями до Миколаєва з ознайомчим візитом завітали представники Французького агентства розвитку в Україні (AFD) та фірми Finance for Impact: голова офісу AFD в Україні Аксель Нос, генеральний директор фірми Finance for Impact Тʼєррі Сенешал та експертка з управління ризиками Finance for Impact Ганна Куліш.

Делегація зустрілися з міським головою Олександром Сєнкевичем, його заступниками Віталієм Луковим та Сергієм Коренєвим, секретарем міської ради Дмитром Фальком та директоркою департаменту економічного розвитку Тетяною Шуліченко.

Про це повідомили в Миколаївській міськраді, передає Інше ТВ.

Французьке агентство розвитку (AFD) активно працює в Україні з 2024 року для підтримки відновлення, інфраструктури та економіки. Серед основних напрямів діяльності AFD в Україні – відновлення міст, критичної інфраструктури, житла та енергетичних мереж; фінансова підтримка через надання позик, грантів та гарантій для державного та приватного секторів; технічна допомога в реалізації проєктів з реформування системи правосуддя, охорони здоров’я та врядування; підтримка населення.

Гості прибули до Миколаєва, аби обговорити перспективу співпраці та їх допомоги в реалізації важливих для життєдіяльності міста питань. Агентство має досвід роботи з критичними підприємствами інших українських міст та реалізацію різноманітних ініціатив.

«Я дуже рада бути тут та познайомитися з вами і вашим містом. Ми сьогодні тут, щоб знайти чим можемо допомогти вашому місту. Наше агентство має досвід роботи у Львові, Кривому Розі, Одесі. Там ми фінансували різні важливі проєкти. Тож будь-який сектор, який є пріоритетним для вас, він є пріоритетним і для нас. Ми дуже зацікавлені дізнатися більше про ваше місто і ваші потреби, щоб допомогти вам їх реалізувати», – сказала Аксель Нос.

Сторони домовилися про подальші кроки та наступні зустрічі.

