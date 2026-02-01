Міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес оголосив “міжнародний надзвичайний стан” через ситуацію у відносинах зі США.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує УНН.

За словами дипломата, народ Куби, за солідарності міжнародної спільноти, вважає, що ситуація стосовно уряду США становить “незвичайну та надзвичайну загрозу, яка повністю або значною мірою походить від антикубинського неофашистського правого крила США”.

«Для національної безпеки та зовнішньої політики всіх країн, міжнародного миру та безпеки, а також для виживання людства перед обличчям ядерної загрози та зміни клімату», – написав Родрігес.

Як повідомляло Інше ТВ, США оголосили монополію на венесуельську нафту і блокаду Куби