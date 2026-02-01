Протягом тижня росія атакувала Україну більш ніж 980 ударними дронами, майже 1100 КАБами та двома ракетами.

А за січень використаної проти українців смертоносної зброї – в рази більше.

Про це йдеться в сьогоднішньому повідомленні Президента України Володимира Зеленського, передає Інше ТВ.

«У багатьох регіонах України тривають ремонтні роботи з відновлення критичної інфраструктури. Лише за січень Росія випустила проти нас більше 6000 ударних дронів, близько 5500 керованих авіаційних бомб та 158 ракет різних типів. Практично все це – проти енергетики, залізниці, нашої інфраструктури, всього, що підтримує нормальність життя.

Зараз удари продовжуються. За минулий тиждень – більш ніж 980 ударних дронів, майже 1100 керованих авіаційних бомб та дві ракети застосувала Росія проти України. Фіксуємо російські спроби руйнувати логістику, транспортне сполучення між містами та громадами. Саме тому потреба в захисті неба не зникла. Ракети до Patriot, NASAMS, F-16 та інших платформ потрібні на кожен день. Дякую всім партнерам, хто це розуміє та допомагає», – мовиться в повідомленні Президента.

Як повідомляло Інше ТВ, 79 ракет та майже 21,5 тис.дронів – скільки смертоносних російських цілей знищили наші захисники неба у січні