Протягом січня 2026 року протиповітряною обороною Cил оборони знищено понад 21500 повітряних цілей противника.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ, передає Інше ТВ.

З-поміж знищеного нашими захисниками неба:

13 крилатих ракету Х-101;

9 крилатих ракет Х-22/Х-32;

37 балістичних ракет “Іскандер-М/KN-23”;

10 крилатих ракет “Калібр”;

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

6 крилатих ракет “Іскандер-К”

2725 ударних БпЛА типу Shahed;

565 розвідувальних БпЛА;

18185 БпЛА інших типів.

Авіацією Повітряних Сил впродовж січня здійснено 614 літаковильотів, зокрема близько 460 – на винищувальне авіаційне прикриття; понад 90 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

У січні 2026 року авіацією Сил оборони України знищено 392 повітряні цілі: 11 крилатих ракет та 381 БпЛА. Уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника.

