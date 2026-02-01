Протягом минулої доби комунальні служби Миколаєва працювали у посиленому режимі через складні погодні умови.

Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, передає Інше ТВ.

Так, КП «ЕЛУ Автодоріг» використало 127,5 тонни протиожеледних матеріалів удень та 79,5 тонни вночі. На розчищенні снігу працювали 7 одиниць спецтехніки і 3 трактори, у денну зміну на лінії залишили 5 одиниці спецтехніки для доочищення доріг.

КП «Миколаївські парки» залучило 93 працівники, 16 одиниць транспорту, 2 багатофункціональні машини EGHOLM та 2 мінітрактори. Обробляли тротуари, зупинки громадського транспорту, пішохідні переходи, парки й сквери в усіх районах міста, а також ліквідовували наслідки падіння дерев і гілок.

Роботи тривають і сьогодні.

