Протягом сьогоднішньої ночі працівники КП «Миколаївелектротранс» проводили комплексні роботи з усунення обледеніння контактної мережі з метою забезпечення стабільної та безпечної роботи міського електротранспорту у ранкові години.

Про це повідомили на підприємстві, передає Інше ТВ.

Директор КП «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана зазначив, що до виконання робіт було залучено два чергові тролейбуси марки «Шкода» та чотири трамваї КТМ-5, які здійснювали проїзд усіма маршрутами міста для збиття льоду з контактної мережі. Також у роботах брали участь працівники енергослужби підприємства, які контролювали стан елементів системи електроживлення.

Завдяки скоординованим діям усіх підрозділів вдалося своєчасно підготувати контактну мережу до ранкового виходу електротранспорту на маршрути міста.

Дякуємо всім працівникам підприємства за професіоналізм, витримку та відданість своїй справі.

