Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

-У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та за сприяння команди Save Ukraine на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої Херсонщини вдалося повернути ще одну групу дітей та підлітків.

Це – дівчата та хлопці віком від 8 місяців до 17 років.

Серед врятованих – 11-річна дівчина, яку окупаційна влада намагалася помістити до інтернату. Проти її мами відкрили кримінальну справу та незаконно позбавили батьківських прав, дізнавшись, що жінка служить у ЗСУ.

Хлопців п’яти та одинадцяти років російські військові неодноразово вивозили до районного центру на так званий «суд». Там дітей допитували, принижували і на їхніх очах знущалися з батька.

На щастя, зараз діти перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу.

Від початку 2026 року на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонської області повернуто 19 дітей. Зараз діти у безпеці.