Європейська комісія після консультацій з країнами ЄС незабаром представить проєкт 20-го пакету санкцій проти Росії.

Про це пише Українська служба «Польського Радіо», передає Інше ТВ.

Наразі існує значна підтримка скасування чинного обмеження цін на російську нафту та замість цього запровадження заборони на транспортування енергоресурсів із Росії морем. Це також було однією з вимог Польщі. Мета полягає в тому, щоб обмежити фінансування військової машини Кремля. Існує поширена думка, що обмеження цін на російську нафту, вище якого її не можна транспортувати, узгоджене в межах G7, є неефективним. Воно лише призвело до розвитку російського тіньового флоту, який допомагає обходити міжнародні обмеження.

Тому Єврокомісія вважає, що потрібно застосувати заборону ЄС. У випадку одностайної підтримки буде заборона будь-якому європейському судну транспортувати нафту з Росії, а судна, що не входять до ЄС, не зможуть користуватися страховкою від європейських компаній або використовувати європейські порти. Можливо, заборона також стосуватиметься вугілля чи газу.

Європейська комісія схиляється також до того, щоб націлитися на російські добрива. Хоча ЄС вирішив запровадити заборонні тарифи в середині минулого року, весь процес відкладено до 2028 року, коли очікують, що тарифи на російські добрива досягнуть 430 євро за тонну. Зараз мета — скоротити цей період.

Після того, як Європейська комісія підготує проєкт 20-го пакету санкцій, країни ЄС розпочнуть переговори, і для остаточного схвалення буде потрібна одностайність.

План полягає в тому, щоб угода була досягнута на четверту річницю нападу Росії на Україну, до якої залишилося менше місяця.

