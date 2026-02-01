У Словаччині вибухнув гучний політичний скандал: Мірослав Лайчак, радник прем’єра, пішов із посади після оприлюднення нових документів із архіву сумнозвісного Джеффрі Епштейна.

Про це повідомляє словацьке видання Dennikn, наголошуючи, що один із оприлюднених листів був ним надісланий з Києва.

«Вітання з Києва! Я просто хочу підтвердити, що дівчата тут такі ж гарні, як і завжди», – написав словацький дипломат і тодішній міністр закордонних справ Мірослав Лайчак сексуальному злочинцю Джеффрі Епштейну в жовтні 2018 року.

Потім він надіслав йому «привіт з Татр», а потім фотографію. Вона вся зачорнена, тому незрозуміло, що на ній.

Розмова є частиною понад трьох мільйонів сторінок документів розслідування справи засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, які були оприлюднені Міністерством юстиції США у п’ятницю. За словами заступника генерального прокурора Тодда Бланша, матеріали містять понад 2000 відео та 180 000 зображень.

Він додав, що значна частина цього – це комерційна порнографія та фотографії, «вилучені з приміщень Епштейна».

Ім’я Лайчака згадується в документах 346 разів. Опубліковані матеріали вказують на подальші зустрічі між Мирославом Лайчаком та Джеффрі Епштейном, а також на дружні розмови про «дівчат». Ім’я «Міро», як Епштейн часто скорочено називав Лайчака, зустрічається у файлах понад 700 разів. Незрозуміло, чи в усіх випадках воно стосується колишнього міністра закордонних справ. Деякі документи містять давнішу інформацію, але багато деталей та повідомлень є новими.

Коли перша частина спілкування між Лайчаком та Епштейном була опублікована в США минулого листопада, радник прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо захищався, заявивши, що спілкувався із засудженим сексуальним хижаком лише в соціальній сфері та в рамках дипломатичних обов’язків. Нові звіти показують, що їхнє спілкування було інтенсивним та дружнім. Лайчак був президентом Генеральної Асамблеї ООН протягом одного року з вересня 2017 року та проводив багато часу в Нью-Йорку.

“360tka” першим звернув увагу на публікацію повідомлень з Лайчаком. Колишній міністр закордонних справ у заяві для цього порталу в п’ятницю ввечері заперечив, що спілкувався з Епштейном про жінок. «Жінки ніколи не були частиною нашого спілкування. Абсолютно ніколи», – сказав він. Він також заперечив, що організував зустріч між Стівом Бенноном та Робертом Фіцо.

Фіцо досі захищав Лайчака у зв’язку з цим повідомленням і відмовився звільняти його з посади свого радника. Він неодноразово називав його чудовим дипломатом. У суботу вдень Лайчак нарешті запропонував Фіцо свою відставку; поки що невідомо, чи звільнить його прем’єр-міністр.

