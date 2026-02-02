Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в інтерв’ю The Independent, що особисто для нього перемога – це кордони 1991-року, але для народу перемога — це просто зупинити війну, щоб жити так, як раніше.

Ось це інтерв’ю.

-Ключовий політичний союзник Володимира Зеленського в Україні закликав до мирної угоди, яка ставитиме людей вище за території, напередодні великої конференції у постраждалій від війни країні, що відбудеться в четвер.

Віталій Кім, голова Миколаївської обласної державної адміністрації, є новим помітним ім’ям в українській політиці. Він поспілкувався з виданням The Independent у той час, коли інші губернатори та мери зберуться разом, щоб обговорити, де має бути проведена лінія миру у війні з Росією.

Пан Кім очолював миколаївський осередок партії Зеленського «Слуга народу» під час виборів 2019 року, а в листопаді 2020 року президент України призначив його головою області.

Його важлива заява напередодні Форуму прифронтових міст і громад 2026 року, де губернатори й мери намагатимуться узгодити свої вимоги до мирного врегулювання, підкреслює готовність відійти від суперечок щодо кордонів і зосередитися на гарантіях безпеки.

Володимир Зеленський (ліворуч) з головою Миколаївської області Віталієм Кімом (праворуч) під час візиту (EPA)

Він також попередив союзників, зокрема Велику Британію, які готуються взяти участь у так званій «Коаліції охочих» для гарантування миру, що вони мають засвоїти уроки Невілла Чемберлена та політики умиротворення 1930-х років.

Відповідаючи на запитання про свої пріоритети в мирному плані Дональда Трампа, губернатор Кім сказав:

«Земля важлива, але люди все ж важливіші, і ситуація така, що ми не знаємо, що буде завтра».

Він визнав:

«Для мене особисто перемога — це наші кордони 1991 року, де люди щасливі й не гинуть, але всі дуже втомлені.

Тому для українського народу, думаю, перемога — це просто зупинити війну та отримати певні гарантії безпеки на майбутнє, щоб наші діти могли мати життя, яке ми мали до вторгнення.

Я думаю, для більшості наших людей перемога — це мати своє життя таким, яким воно було до вторгнення. І це дуже важливо для нас, бо минуло багато часу».

Говорячи про страх повторення історії з «Коаліцією охочих» Кіра Стармера та Еммануеля Макрона, він зазначив:

«Я пам’ятаю історію, коли [Невілл] Чемберлен написав той папір, коли інші лідери обіцяли боротися з агресором. Я пам’ятаю, що сталося далі».

Він сказав, що потрібно дивитися на ширші наслідки війни, не лише для України.

«Це не лише наша проблема в Україні, — сказав він. — З моєї точки зору, це різні війни між автократичними та демократичними країнами, і це боротьба сили правом сили».

44-річний уродженець стратегічного чорноморського порту Миколаїв зазначив, що втрати у війні, розпочатій Володимиром Путіним, «вже гірші, ніж у Другій світовій війні».

Його регіон був на передовій до того, як українські сили відтіснили російські війська, і відтоді він забезпечує підтримку нової лінії фронту в Херсоні.

Хоча багато хто вважає, що російська економіка має ще два роки до колапсу через санкції, Кім сумнівається, чи Україна може протриматися так довго.

Він сказав:

«Російська економіка теж страждає, і, на мою думку, у них є кілька років, перш ніж вона почне помітно падати. Думаю, Росія це знає, але в них ще є час, а в України часу немає.

Ми виснажені, і перш за все це не про зброю, не про ракети — це про людей. У нас лише 40 мільйонів людей, і всі виснажені. Наші солдати не можуть воювати чотири-десять років».

Він додав, що президент Трамп здійснив прорив, бо «він непередбачуваний», що ускладнило ситуацію для росіян.

Він сказав:

«Якби це була традиційна політика, крок за кроком, нічого не можна було б змінити з Росією, бо вони можуть це передбачити. Тому єдиний спосіб щось змінити — це непередбачувана міжнародна політика, яку зараз проводить Дональд Трамп.

Я щиро вірю, що лише такими методами — економічною силою, фізичною силою — і лише так ми можемо зупинити Росію».