Маломобільним громадянам та одиноким пенсіонерам нададуть адресну допомогу на тлі складної ситуації в енергосистемі. Вона буде забезпечена Кабміном та групою Нафтогаз. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, пише Кореспондент.

“Поряд із загальнонаціональними програмами підтримки забезпечуємо точкову допомогу тим, хто найбільше її зараз потребує”, – зазначила Свириденко.

За її словами, 10 тисяч жителів районів Києва та області, де ситуація найскладніша, вже отримали Пакунки тепла. Передовсім допомогу надали мешканцям Дарницького, Деснянського та Дніпровського районів столиці, а також Борисполя та Броварів на Київщині.

“Пакунок містить речі, які допоможуть пройти холодний період, зігрітися, залишатися на зв’язку, зарядити медичні пристрої”, – зазначила Свириденко.

Вона наголосила, що внаслідок безпрецедентних ударів російської армії по енергетичній інфраструктурі, а також через сильні морози ситуація в енергосистемі наразі залишається складною.