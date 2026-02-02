Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.02.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 241 530 (+850) осіб
танків – 11 627 (+2) од.
бойових броньованих машин – 23 981 (+1) од.
артилерійських систем – 36 802 (+25) од.
РСЗВ – 1 633 (+1) од.
засоби ППО – 1 291 (+1) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 121 217 (+1 083) од.
крилаті ракети– 4 205 (+0) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 76 585 (+146) од.
спеціальна техніка – 4 057 (+2) од.
Дані уточнюються.