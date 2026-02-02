Підготовка військовослужбовців Збройних сил України в межах місії EUMAM Ukraine — Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні – триває під керівництвом Об’єднаного командування з бойової підготовки САТ у Польщі, повідомляє Iнтерфакс.

“Програма підготовки має виключно практичний характер і зосереджена на безпосередньому підвищенні виживаності та ефективності бойових дій українських захисників на полі бою”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, в межах вогневої підготовки військовослужбовці удосконалюють навички динамічної стрільби та відпрацьовують ведення вогню в різних умовах і тактичних сценаріях, максимально наближених до реальних бойових ситуацій. Під час інженерно-саперної підготовки особовий склад опановує правила безпечного поводження з піротехнічними засобами, а також відпрацьовує процедури мінування та розмінування територій.

Окрему увагу приділено медицині поля бою. Військові проходять інтенсивні медично-рятувальні навчання з відпрацюванням дій під вогнем противника та навичок стабілізації стану поранених безпосередньо на полі бою.

“Робота з технічним обладнанням – практичні заняття включають навчання експлуатації та базового ремонту переданого партнерами озброєння та військової техніки”, – інформує ГШ у Facebook.

У пресслужбі зазначають, що така комплексна підготовка дозволяє українським військовим отримати критично важливі навички, які безпосередньо впливають на ефективність виконання бойових завдань та збереження життя на передовій.