У межах програми «Нечесні закупівлі» протягом 2026 року за процесуального керівництва спеціалізованих прокуратур у сфері оборони у 19 кримінальних провадженнях повідомлено про підозру 39 особам. Загальна сума збитків – 3,2 млрд грн., повідомили в Офісі генпрокурора.

На Одещині та Миколаївщині правоохоронці викрили нові схеми закупівлі паливної деревини за завищеними цінами. Колишнім посадовцям КЕВ інкримінують збитки державі більш ніж на 4,4 млн грн.

Одещина: дрова за ціною удвічі вищою за ринкову

Колишній начальник проектно-кошторисної групи КЕЧ Білгород-Дністровського району підозрюється у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 ККУ).

За даними слідства, він не провів аналіз ринку та самовільно визначив ціну на деревину, завищивши її майже вдвічі.

У 2023–2024 роках укладено два договори на постачання понад 2 тис. кубометрів дров. У результаті державі завдано збитків більш ніж на 2 млн грн.

Миколаївщина: схема розтрати через підконтрольне підприємство

Колишнім начальнику та уповноваженій особі із закупівель КЕВ Миколаєва повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ.

За слідством, вони організували схему: замість закупівлі деревини у «Лісах України» за ринковими цінами уклали договір із підконтрольним підприємством, яке фактично не працювало.

Дрова насправді закупили у сторонніх осіб дешевше, а різницю у 2,4 млн грн привласнили.