Попри складні погодні умови, піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують виїжджати на виклики. Днями сапери знищили бойову частину ворожої ракети Х-101, яку виявили на полі в Первомайському районі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

«Ми розуміємо, що безпека чекати не буде. Погода — лише обставина, а наша мета — зробити території безпечними», — наголошують фахівці.

На сьогодні 31 340 боєприпасів вилучено та знищено саперами ДСНС Миколаївщини, понад 12 226 гектарів територій обстежено (йдеться про деокуповані землі та райони області, що перебували в зоні активних бойових дій і зазнали ворожих атак).

Шановні громадяни, натрапили на підозрілий предмет? Дійте правильно: не підходьте та не торкайтеся! Навіть пошкоджені або заіржавілі залишки залишаються смертельно небезпечними. Позначте місце, не наближаючись до предмета (стрічкою, гілкою або камінням). Телефонуйте 101!

