Поблизу одного з сіл Вільнозапорізької громади жителі виявили небезпечні боєприпаси, про що сповістили на спецлінію 102.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, на місці фахівці управління вибухотехнічної служби обласного главку поліції оглянули підозрілі предмети і ідентифікували їх , як суббоєприпаси осколкової дії до крилатої ракети, що є вкрай небезпечними та які заборонено транспортувати.

Вибухотехніки, дотримуючись норм безпеки, методом контрольованого підриву знищили вороже озброєння на місці виявлення.

Шановні громадяни, нагадуємо, що ні в якому разі не варто наближатися, чіпати та транспортувати небезпечні предмети. Слід негайно повідомити на спецлінії 102 та 101 про підозрілу знахідку.



