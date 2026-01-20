Про виявлення небезпечних предметів у полях Миколаївського району на спецлінію 102 повідомили місцеві мешканці.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, на місці події фахівці управління вибухотехнічної служби обласного главку поліції виявили частини збитого Силами оборони України російського безпілотного літального апарату із бойовою частиною, яка не здетонувала під час падіння.

Зважаючи на те, що становила бойова частина безпілотника становила реальну загрозу життю і здоров’ю людей, поліцейські вибухотехніки знешкодили його шляхом контрольованого підриву.

