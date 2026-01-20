Для облаштування пунктів незламності та обігріву селищний голова однієї з територіальних громад Миколаївського району уклав договір із підприємством про закупівлю генераторів за цінами вище ринкових. Внаслідок протиправних дій бюджету громади було завдано істотних збитків. За скоєне посадовцю загрожує до восьми років ув’язнення.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області та Миколаївській обласній прокуратурі, передає Інше ТВ.

У ході досудового розслідування слідчі відділення №8 Миколаївського райуправління встановили, що у 2022 році фігурант уклав прямий договір з фізичною-особою підприємцем про закупівлю генераторів без використання електронної системи закупівель за завідомо завищеними цінами. Після чого передав укладений договір до бухгалтерії та дав вказівку оприлюднити його у системі закупівель. Посадовець підписав платіжні доручення, на підставі яких з рахунку селищної ради було перераховано 732 тисячі гривень за поставлені генератори, що на момент вчинення кримінального правопорушення у 250 і більше разів перевищував неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є великими розмірами.

Прокурори Миколаївської окружної прокуратури за дорученням керівника Миколаївської обласної прокуратури повідомили посадовцю про підозру за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України – у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану, у великих розмірах. За вчинене йому загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Триває досудове розслідування.

