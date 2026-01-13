Працівники Державного бюро розслідувань завершили слідство стосовно керівника Миколаївського квартирно-експлуатаційного управління у розтраті 1,4 млн грн, виділених на оборону країни.

Обвинувальний акт скерований до суду, повідомили в пресслужбі ДБР.

Посадовець, на виконання мобілізаційного завдання, мав закупити паливну деревину для потреб ЗСУ. Знаючи реальну вартість продукції, фігурант організував схему заробітку на закупівлях. Через підставну фірму він закуповував деревину у лісгоспах ДП «Ліси України», а потім удвічі дорожче постачав власному управлінню. Це дало змогу керівнику заробити понад 1,4 млн грн.

Для забезпечення відшкодування завданих державі збитків на майно посадовця було накладено арешт.

Наразі фігурант звільнений з посади та обвинувачується у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, вчинені в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

