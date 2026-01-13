Україна скликала Раду безпеки ООН після застосування РФ “Орешника”, яку Москва використала вже вдруге. Масштабна атака сталася через кілька днів після того, як Україна та її союзники повідомили про значний прогрес у досягненні згоди щодо того, як захищати країну від подальшої агресії Москви, якщо буде укладено мирну угоду під керівництвом США.

Штати засудили РФ

Сполучені Штати на Радбезі звинуватили Росію у «небезпечній та незрозумілій ескалації» майже чотирирічної війни в Україні в той час, коли адміністрація Трампа намагається просунути переговори щодо миру.

Заступниця посла США в Організації Об’єднаних Націй Теммі Брюс окремо відзначила запуск Росією балістичної ракети «Орешник», здатної нести ядерну зброю, минулого тижня поблизу кордону України з Польщею, союзником НАТО.

Вона заявила на екстреному засіданні Ради Безпеки, що Сполучені Штати висловлюють жаль з приводу «вражаючої кількості жертв» у конфлікті та засуджують посилення атак Росії на енергетичну та іншу інфраструктуру.

Україна заявила, що Москва пробила чергове дно

Немає дна злочинним намірам Росії, заявив представник України в ООН Андрій Мельник. Він наголосив, що міжнародна спільнота часто вважає, ніби Росія досягла меж брехні та варварства, проте Москва знову перевершує сама себе і знаходить спосіб опуститися ще нижче, доводячи, що її злочинним намірам немає дна.

Росія чекала, поки температура впала до –15 градусів. Вона здійснила ще один жахливий обстріл цивільної та критичної інфраструктури, щоб сотні тисяч людей залишилися без тепла, води й електроенергії. У Києві протягом багатьох днів люди були без води, електрики та опалення, тоді як надворі температура опускалася до –20 градусів.

Атаки відбувалися й на інші міста, зокрема Дніпро, Запоріжжя та Кривий Ріг.

Мельник наголосив, що нічний удар «Орєшніком» 9 січня означає перехід РФ на новий рівень ескалації. Водночас у спробах Росії виправдати атаку, зокрема заявами про вигаданий удар по резиденції Путіна, немає нічого нового. Загалом Путін дає ляпаса представникам ООН і міжнародній спільноті.

Будемо бити по Україні, поки Зеленський не погодиться на «реалістичні умови миру»

Про це представник РФ в ООН Небензя заявив під час свого виступу на екстреному засіданні Радбезу ООН. Він додав, що з кожним днем умови миру для України ставатимуть лише гірше.

Причини війни мають бути вирішені, – Китай

Представник Китаю закликав “усі сторони не ескалювати, не провокувати” та захистити мирних громадян та інфраструктуру. “Діалог має бути важливішим за конфронтацію, всі сторони мають хотіти переговорів”.

“Причини війни мають бути подолані за допомогою європейської архітектури безпеки”. “Криза, яка продовжується, впливає на міжнародну економіку. Ми засуджуємо створення закритих та ексклюзивних блоків”.

А в цілому Китай вітає мирні зусилля для врегулювання, – сказав представник Китаю.