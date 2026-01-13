Росія посилила цілеспрямоване ІПСО проти родин військовополонених і зниклих безвісти.

Цього разу інструмент — фейкові групи та профілі у соцмережах. Вони маскуються під волонтерські, правозахисні або нібито «дотичні» до процесів обміну. Мета проста — завоювати довіру родин.

Про це повідомив Омбудсман України Дмитро Лубінець, передає Інше ТВ.

«Зокрема, ці групи та профілі пропонують долучитися до закритих чатів, обіцяють контакти та «шляхи повернення близьких». Насправді це — російські спецслужби, які збирають дані, тестують реакції та формують залежність.

Реальна мета — шантаж, психологічний тиск, погрози й провокації, а ширше — підрив довіри до держави. Тому важливо критично оцінювати повідомлення та довіряти лише державним органам влади.

Я звертаюся до родин українських Захисників і Захисниць: розумію ваш страх і безсилля, коли кожен дзвінок змушує затамувати подих, а кожна новина — болить. Ви живете між надією і тривогою. Проте ви не самі в цьому очікуванні — ми поруч, чуємо вас і робимо все можливе, щоб повернути кожного і кожну додому!», – каже Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

