Під ударами окупантів знов були громади Миколаївського району.

Про це йдеться в зведенні Миколаївської ОВА щодо ворожих атак по області за минулу добу станом на 07:00 ранку 13 січня, передає Інше ТВ.

Так, учора ворог 11 разів атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади.

Унаслідок одного з обстрілів у с. Дніпровське пошкоджено приватний будинок. Внаслідок іншого обстрілу в с. Червоне Парутине пошкоджено лінію електропередачі.

Постраждалих немає.

