Сьогодні вночі росія завдала масованого удару по території поштового терміналу у передмісті Харкова. Сталися руйнації будівель та декілька осередків займання на загальній площі біля 500 м.кв.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Інше ТВ.

За попередніми даними в результаті атаки загинуло 4 особи, ще 6 постраждало.

Співробітники ДСНС врятували 30 людей, двох з яких – з-під завалів конструкцій зруйнованої будівлі.

Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи та гасіння пожежі. На місці події під загрозою постійних ворожих обстрілів працюють підрозділи ДСНС,

Внаслідок двох хвиль ворожих атак вночі у центральній частині Одеси пошкоджено житлові будинки та об’єкти соціальної сфери: лікарню, дитячий садок та школу.

Про це повідомили в Одеській МВА.

Розгорнуто оперативні штаби, на місці працюють комунальні служби.

Наразі відомо про п’ятьох постраждалих. Їм надається вся необхідна медична допомога.

Як повідомляло Інше ТВ, У 2025 році в Україні загинуло найбільше цивільних від початку повномасштабного російського вторгнення – Місія ООН