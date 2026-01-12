У 2025 році в Україні зафіксовано найбільшу кількість жертв серед цивільних осіб з 2022 року.

Про це 12 січня 2026 року повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ), передає Інше ТВ.

У щомісячній доповіді щодо шкоди, завданої цивільним особам, ММПЛУ підтвердила, що пов’язане з конфліктом насильство в Україні у 2025 році призвело до загибелі 2 514 цивільних осіб та поранення 12 142 осіб. Загальна кількість загиблих і поранених цивільних у 2025 році була на 31% вищою, ніж у 2024 році (2 088 загиблих; 9 138 поранених), і на 70% вищою, ніж у 2023 році (1 974 загиблих; 6 651 поранений).

Переважна більшість жертв серед цивільних осіб, підтверджених ММПЛУ у 2025 році, сталася на підконтрольній уряду України території внаслідок атак, здійснених російськими збройними силами (97%; 2 395 загиблих і 11 751 поранених).

«Збільшення кількості жертв серед цивільних осіб на 31% порівняно з 2024 роком свідчить про суттєве погіршення рівня захисту цивільних осіб, — заявила Даніель Белль, голова ММПЛУ. – Наш моніторинг показує, що це зростання було зумовлене не лише інтенсифікацією бойових дій уздовж лінії фронту, а й більшим застосуванням далекобійної зброї, через що цивільні особи по всій країні стикаються з підвищеним ризиком».

Далекобійна зброя (ракети та баражувальні боєприпаси) спричинила 35% жертв серед цивільних осіб в Україні у 2025 році (682 загиблих; 4 443 поранених), що на 65% більше за кількістю загиблих і поранених порівняно з 2024 роком (531 загиблий; 2 569 поранених).

У жовтні 2025 року російські збройні сили відновили масштабні скоординовані удари по енергетичних об’єктах по всій країні, що спричинило аварійні відключення електроенергії та запровадження графіків відключень.

Відновлення атак по всій країні на енергетичну інфраструктуру відбувалося паралельно з триваючими атаками по областях. Так, Одеська область у грудні була серед найбільш постраждалих регіонів, зазнавши повторних ударів, які призвели до тривалих відключень електроенергії в кількох містах. Такі відключення тривали кілька днів і серйозно вплинули на місцевих мешканців, особливо на людей у складних життєвих обставинах, порушивши доступ до електроенергії, води й опалення, а також обмеживши можливості зберігання та приготування їжі й користування ліфтами в багатоповерхових будинках.

Атаки на енергетичну інфраструктуру тривали й надалі, спричиняючи затяжні відключення електроенергії на тлі зниження температури у січні 2026 року.

«Різке зростання кількості ударів із застосуванням далекобійної зброї та ураження національної енергетичної інфраструктури України означають, що наслідки війни тепер відчутні для цивільних осіб далеко за межами прифронтових районів, — сказала пані Белль. – За температури до мінус 15 градусів за Цельсієм перебої з електропостачанням, водою та опаленням наражають цивільних осіб по всій країні на підвищений ризик».

