12 січня Президент України Володимир Зеленський підписав низку кадрових Указів.

Про це передає Інше ТВ.

Так, Івана Рудницького було звільнено з посади голови Волинської обласної державної адміністрації і призначено заступником голови СБУ. Тимчасово виконувати обов’язки керівника Волинської ОВА буде заступник начальника ОВА Роман Романюк.

Керівника отримала і Тернопільська ОВА – ним став ветеран АТО та учасник бойових дій, народний депутат восьмого скликання, заступник начальника Тернопільської ОВА Тарас Пастух.

