«Була зустріч із переговорною групою – по всіх підсумках спілкування з американською командою. Фактично кожен день хлопці на зв’язку. Багато зроблено. Ми домовляємося з представниками Президента Трампа про графіки зустрічей – наші документи багато в чому вже готові до підписання. Розраховуємо, що формат Давосу в цьому році буде достатньо результативним саме з точки зору наших відносин із партнерами й нашого відновлення після російських ударів. Зараз треба, щоб урядовці проаналізували оперативно кожен із документів економічних угод, щоб усі інтереси України були враховані повністю. Працюємо й для того, щоб створити дієві механізми фінансування відновлення, справедливі для України. Я дякую всім, хто допомагає нам.

Розуміємо, що американська сторона постійно спілкується з Росією, і в тому числі – по базовому документу для закінчення війни. Це політичний документ, і ми сформулювали наше бачення – те, що може спрацювати реально. І хоча дипломатія України, Америки та партнерів протягом кількох місяців була надзвичайно активною, залишається без відповіді головне питання, і це питання про Росію, про те, на що там готові. Поведінка та риторика російська взагалі не свідчать, що вони хочуть закінчити цю війну чи готуються до цього. Кожен це бачить. Це залежить виключно від партнерів, передусім від Сполучених Штатів Америки та Президента Сполучених Штатів, що обере Росія: мир чи подальшу війну. Саме тому опції тиску на агресора мають залишатися на столі – всі опції тиску.

Продовжив сьогодні кадрові зміни – і в регіонах, і в Службі безпеки України. Будуть іще рішення. Щойно також говорили з Прем’єр-міністром Юлією Свириденко: відновлення, роботи в усіх регіонах. Дякую всім, хто працює буквально заради життя. Домовились з Прем’єр-міністром розробити спеціальну програму для підтримки таких людей – хто безпосередньо працює в ремонтних бригадах, 24/7 у найскладніших обставинах. Уряд запропонує, як відчутно збільшити оплату праці таких фахівців за кожен місяць зими. І обов’язково, будь ласка, звертайте увагу на повітряну тривогу. Є інформація від розвідки: росіяни готують новий масований удар. Дрони для виснаження ППО й ракети. Хочуть скористатися холодом. Найближчими днями цей удар може відбутися. Бережіть себе. Бережіть Україну. І допомагайте тим, кому найскладніше й хто потребує підтримки. Разом усе подолаємо. Слава Україні!»

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 1419-го дня повномасштабної війни.

