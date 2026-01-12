Як повідомляло Інше ТВ, Україна віддала розробку найбільшого свого літієвого родовища другу Трампа.

Тепер це рішення закріплено Урядом – КМУ визначив переможця конкурсу про розподіл продукції літієвої ділянки «Добра».

Про це повідомила Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, передає Інше ТВю

«Уперше в Україні обрано переможця конкурсу на розробку родовища з літію за механізмом угоди про розподіл продукції (УРП).

Пілотний проєкт з розробки корисних копалин – літієве родовище “ділянка Добра” в Кіровоградській області. Родовище дасть змогу залучити мінімальний обсяг капітальних інвестицій у $179 млн, з яких $12 млн спрямують на проведення нової геологорозвідки та міжнародного аудиту запасів, $167 млн на організацію видобутку та збагачення у разі підтвердження промислових запасів родовища.

До конкурсного відбору за 100-бальною системою оцінки були запрошені українські та іноземні компанії й консорціуми, з наявними фінансовими ресурсами, технічними можливостями та досвідом у сфері надрокористування. Переможцем стала компанія Dobra Lithium Holdings JV, LLC, акціонерами якої є відомі на міжнародному ринку компанії Techmet та The Rock Holdings. Вони мають значний досвід у сфері видобутку критично важливих корисних копалин. Компанія Techmet володіє контрольними або домінуючими міноритарними частками в 10 активах на чотирьох континентах та має досвід реалізації складних проєктів з розвідки, видобутку та переробки критичних мінералів», – зазначила Юлія Свириденко.

Очільниця Уряду переконана, що цей проєкт дасть поштовх для подальшого залучення більшої кількості інвесторів. «Ділянка Добра є лише першою із амбітного плану інтеграції України у ланцюги постачання наших стратегічних партнерів. Отже, робота в цьому напрямку триває», – зауважила вона.

Юлія Свириденко акцентувала на плюсах проєкту:

родовище залишається у власності народу України;

залучення стратегічних інвесторів зі США та ЄС також посилює міжнародну увагу до України, залучає сучасні технології видобутку і переробки та створює додаткові безпекові гарантії для нашої країни;

цей проєкт відкриває безпрецедентні можливості для входження України у висококонкурентну та високотехнологічну світову літієву галузь разом з системними американськими партнерами.