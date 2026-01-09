У четвер Україна віддала тендер на видобуток великого державного літієвого родовища інвесторам, серед яких мільярдер-друг президента Трампа, оскільки його адміністрація заявила, що шукає інвестиційні можливості в країні, що постраждала від війни.

Про це пише The New York Times.

Рішення було прийнято українською урядовою комісією, за словами двох членів комісії, які говорили на умовах анонімності через делікатний характер голосування. Хоча це все ще потребує офіційного схвалення Кабінету міністрів України, чиновники заявили, що угода по суті укладена.

Консорціум-переможець тісно пов’язаний з адміністрацією Трампа. До його складу входить Рональд С. Лаудер, спадкоємець косметичної компанії, який знає Трампа з коледжу та заклав у нього ідею купити багату на ресурси Гренландію. Іншим інвестором є TechMet, енергетична фірма, яка частково належить інвестиційному агентству уряду США, створеному під час першого терміну Трампа.

Два члени комісії заявили, що консорціум-переможець випередив конкурентів, виконавши більшість критеріїв торгів, відкинувши будь-які припущення про фаворитизм. Однак, розвиваючи зв’язки з інвесторами, пов’язаними з Трампом та його адміністрацією, Київ вигідно позиціонує себе в очах американського лідера, прагнучи його підтримки в мирних переговорах з Росією, спираючись на зусилля, спрямовані на те, щоб звернутися до його бізнес-орієнтованого мислення.

Представник Лаудера та TechMet не одразу відповів на запит про коментар.

З моменту повернення Трампа до влади американо-український альянс набув меркантильного характеру, Вашингтон припинив більшу частину військової допомоги Києву та зосередився на можливостях отримання прибутку від інвестицій та продажу зброї. Українські чиновники адаптувалися, пропонуючи потенційно вигідні угоди з видобутку корисних копалин та виробництва зброї.

Транзакційний характер нових відносин між США та Україною очевидний у проекті мирного плану, який переговорів між Києвом та Вашингтоном. План містить положення про план післявоєнної реконструкції, який президент Володимир Зеленський оцінив у 800 мільярдів доларів і який, за його словами, створить можливості для американського бізнесу.

«Є багато багатства», – сказав Трамп минулого місяця, вітаючи пана Зеленського на своєму курорті Мар-а-Лаго у Флориді для чергового раунду переговорів.

Президент Трамп з президентом України Володимиром Зеленським у Мар-а-Лаго в Палм-Біч, штат Флорида, минулого місяця. Фото…Tierney L. Cross/The New York Times

Уряд України також сигналізував про відкритість до глибшої ділової співпраці з американськими компаніями більш тонкими способами. Минулого місяця було призначено Патріка Фрагмана, колишнього генерального директора Westinghouse, великої американської компанії з ядерних технологій, до наглядової ради свого державного ядерного гіганта «Енергоатом». На своїй посаді у Westinghouse пан Фрагман розширив зв’язки цієї компанії з «Енергоатомом».

Кілька українських чиновників та бізнесменів визнали, що це призначення може створювати конфлікт інтересів. Але вони сказали, що це, ймовірно, мало бути сигналом адміністрації Трампа про те, що Київ прагне співпрацювати, особливо якщо це зможе просунути мирну угоду. Трамп запропонував, щоб Сполучені Штати були залучені до управління великою українською атомною станцією, яка наразі перебуває під контролем Росії, в рамках мирного врегулювання.

Сфера, яка викликала найбільший інтерес у Трампа, – це мінеральні багатства України. Минулої весни Київ підписав угоду, яка надає Сполученим Штатам частку в її мінеральних ресурсах, крок, який широко розглядався як спроба Києва закріпити американську підтримку через ділові зв’язки.

Угода створила спільний американо-український фонд для інвестування в майбутні проекти, пов’язані з природними ресурсами. Відтоді українські чиновники намагалися продемонструвати свою здатність досягати результатів і представили літієве родовище, яке зрештою було присуджено пану Лаудеру та TechMet, як потенційний пілотний проект у рамках угоди.

Родовище, відоме як літієве родовище Добра, в центральній Україні, є одним з найбільших запасів літію в країні, ключового компонента для таких технологій, як електричні акумулятори. Його розробка здійснюватиметься за контрактом про розподіл продукції, який дозволяє інвесторам видобувати корисні копалини в обмін на розподіл продукції з урядом України.

Згідно з угодою між США та Україною щодо корисних копалин, половина доходів, які уряд України отримує від літієвого родовища Добра, буде спрямована до спільного інвестиційного фонду. В угоді також зазначено, що компанія, яка прагне розробляти родовище корисних копалин і потребує додаткових інвесторів, повинна спочатку представити свій проект фонду — механізм, розроблений для сприяння американським бізнес-інтересам.

У випадку з літієвим родовищем Добра це може призвести до потенційного конфлікту інтересів, оскільки американське агентство, яке контролює фонд, Міжнародна корпорація фінансування розвитку США, також має частку в TechMet.

Залишається незрозумілим, скільки Лаудер та TechMet зобов’язалися інвестувати в розробку літієвої родовища Добра. Тендер встановив мінімальні інвестиції в розмірі 179 мільйонів доларів, але член комісії, яка голосувала в четвер, заявив, що зобов’язання консорціуму було значно вищим.

Однак для того, щоб інвестиції перетворилися на фактичний видобуток та прибуток, знадобляться роки. Консорціум повинен спочатку провести геологічне дослідження, щоб визначити справжню вартість надр родовища, а потім профінансувати обладнання та інфраструктуру, необхідні для видобутку. Галузеві експерти кажуть, що зазвичай потрібно близько 15 років, щоб перейти від життєздатного відкриття до видобутку — терміни, які виходять далеко за межі нинішнього терміну перебування пана Трампа на посаді.