В Ірані напередодні ввечері повністю зник доступ до інтернету на тлі загальнонаціональних протестів, спричинених різким погіршенням економічної ситуації. Демонстрації охопили всі провінції країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За даними моніторингової організації NetBlocks, інтернет-з’єднання було відключене по всій країні. Раніше перебої зі зв’язком фіксували у західних регіонах, зокрема в місті Керманшах. Іранська влада вже неодноразово застосовувала повне або часткове блокування інтернету під час протестів.

Норвезька правозахисна організація Iran Human Rights заявила, що з початку протестів наприкінці грудня силовики вбили щонайменше 45 осіб, серед яких восьмеро дітей. За даними правозахисників, ще сотні людей дістали поранення, понад 2 тисячі були затримані.

Іранські офіційні джерела визнають щонайменше 21 загиблого, включно з представниками сил безпеки. Водночас президент Ірану Масуд Пезешкіян закликав силові структури до стриманості та діалогу з суспільством.