Працівники ДБР повідомили про підозру заступнику начальника Рівненського ОТЦК та СП у хабарництві.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає Інше ТВ.

Посадовець вимагав гроші за відстрочку від мобілізації навіть у тих у військовозобов’язаних чоловіків, хто мав на це законні підстави. При цьому він погрожував створенням штучних перешкод у разі відмови.

Розмір «оплати» коливався від 10 до 12 тисяч доларів США — залежно від підстав, за якими чоловік мав отримати відстрочку або бути знятим з розшуку.

Щоб приховати походження коштів, посадовець вигадував різні схеми. Так в одному із задокументованих випадків він доручив своїм підлеглим придбати за хабар автомобіль, доклавши частину грошей з попередніх «надходжень» та зареєструвати його на підставну особу. Транспортний засіб купили і передали у повне користування керівнику. Після цього чоловіка, з якого вимагали гроші, зняли з розшуку, і він зміг оформити документи без перешкод.

Триває досудове розслідування, зокрема встановлюють інші факти вимагання у Рівненському ОТЦК та СП.

Посадовцю інкримінують прохання та одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 2 млн. 271 тис. грн застави.

Процесуальне керівництво здійснює Рівненська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

