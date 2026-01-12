Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Норвегії Еспеном Бартом Ейде.

Глава держави подякував Норвегії та особисто Прем’єр-міністру Йонасу Гару Стере за всю підтримку України від самого початку повномасштабної російської агресії та за активну участь країни в Коаліції охочих.

Про це йдеться в повідомленні на президентському сайті, передає Інше ТВ.

Одна з ключових тем обговорення – енергетична ситуація в Україні. Президент поінформував про щоденні російські обстріли цивільної інфраструктури, особливо об’єктів енергетики.

«Ми вдячні Норвегії та народу вашої країни за таку велику підтримку протягом цього року. Сім мільярдів лише на військову підтримку, а також інші проєкти. Ми дуже вдячні за вашу підтримку після наших справді великих викликів з енергетикою. Дякуємо за ваш енергетичний пакет. І ми вдячні за сьогоднішнє рішення. Міністр повідомив мені про важливе рішення – 400 мільйонів доларів», – сказав Володимир Зеленський.

Особливу увагу під час зустрічі приділили дипломатичній роботі для досягнення достойного миру. Глава держави відзначив важливість схвалення Паризької декларації та назвав це сильним політичним сигналом з боку партнерів щодо надання надійних гарантій безпеки Україні.

Також Президент і міністр закордонних справ обговорили участь Норвегії в ініціативі PURL, що дає змогу купувати ракети для ППО, зокрема для систем NASAMS, і важливість її подальшого розвитку.

Крім того, ішлося про перспективи спільного виробництва зброї та інші проєкти в галузі військової співпраці.

Як повідомляло Інше ТВ, Норвегія виділить за програмою PURL для ЗСУ ще $500 млн